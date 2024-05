A135 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 28 de maio

Há quatro sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 28 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis,

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o jovem Eduardo da Silva Firmino (foto abaixo), de 22 anos, que morreu após perseguição policial ocorrida no Jardim Eldorado, na manhã desta segunda-feira. O velório acontece no próprio cemitério.

No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Claudete Moraes dos Santos, de 60 anos.

A senhora Alina da Silva, de 86 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

A senhora Anunciação A. de Paula Leandro (foto abaixo), de 84 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, mas ainda não foi definido horário do sepultamento.

REGIÃO – Na Câmara Municipal de Tarumã, está sendo velado o ex-vereador Davi José Corrêa (foto abaixo), de 84 anos. O sepultamento foi marcado para às 17 horas.

Em Paraguaçu Paulista, será sepultada a senhora Cícera Pedro (foto abaixo), de 69 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!