A147 – Advogado, radialista e ex-vereador Alceu Bermejo e sua esposa serão sepultados em Assis

Serão sepultados no final da tarde, às 16h30, desta quinta-feira, dia 6 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, os corpos do casal Alceu José Bermejo, de 88 anos, e Vera Elizabeth Rampazo Bermejo, de 74 anos.

Alceu Bermejo e Vera Rampazzo

O casal morreu em acidente registrado na tarde desta quarta-feira, dia 5 de junho, quando retornava de Londrina para a cidade de Sertaneja, onde morava há décadas.

Os corpos estão sendo velados em Sertaneja, mas serão transladados para Assis, onde haverá uma cerimônia de despedida a partir das 13 horas na sala 1 do Centro Funerário São Vicente e o duplo sepultamento, às 16h30.

CARREIRA – Alceu José Bermejo teve uma vida bastante ativa em Assis até ser transferir para a cidade de Sertaneja.

Foi radialista, tendo apresentado o programa diário de esportes ‘Ontem e hoje no esportes’, na Rádio Cultura AM. Também comandou um programa de entretenimento intitulado ‘Fatos e Boatos’.

Alceu José Bermejo foi eleito vereador e compôs a quinta legislatura, de 1964 a 1969, na Câmara Municipal de Assis.

Foi professor em Assis e Tarumã e se formou em Direito, tendo atuado como advogado nos estados de São Paulo e Paraná.

Sua esposa Vera Elizabeth Rampazzo Bermejo é da tradicional família Rampazzo, da vila Xavier.

Alceu Bermejo foi vereador em Assis