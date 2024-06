A155 – Sindicato alerta para golpe aos bancários que moveram ações judiciais

A diretoria do Sindicato dos Bancários de Assis está alertando para um novo tipo de golpe praticado contra a categoria.

Golpistas com acesso a processos trabalhistas ajuizados pela categoria, através do Departamento Jurídico da entidade ou não, estão entrando em contato telefônico para anunciar que o processo está próximo de conclusão, com grande expectativa de vitória dos trabalhadores.

No entanto, para dar conclusão ao processo, antes da divulgação da sentença e execução é necessário que o trabalhador que ajuizou a ação efetue depósito numa determinada conta corrente.

“Isso é golpe. Qualquer bancário que receber uma ligação telefônica dessa natureza, entre em contato imediatamente com o advogado da ação ou com algum dirigente sindical e não efetue nenhum tipo de depósito”, orienta o presidente do Sindicato dos Bancários de Assis s Região, Fábio Escobar.

