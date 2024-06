A157 – Ameaçado e orientado por advogados, radialista não exibe imagens ‘comprometedoras de casal de famosos da cidade’

Era grande a expectativa da população na manhã desta quarta-feira, dia 12 de junho, para a divulgação das imagens de um suposto ‘casal de famosos da cidade’ em provável situação comprometedora.

Desde a semana passada, o pré-candidato a vereador pelo PP, Felipe Del Massa Martins, estava anunciando em suas redes sociais que apresentaria as imagens desse ‘casal de celebridades assisenses’ durante o programa ‘Plantão de Notícias’, na Rádio Cultura AM, na manhã desta quarta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados.

No entanto, no último minuto da programação desta quarta-feira, Del Massa justificou que “após consultar o jurídico da empresa (Rádio Cultura) e seu advogado particular” e que, “em razão das ameaças que vem sofrendo nos últimos dias”, as imagens só serão divulgadas no último programa de rádio que ele apresentará antes de se afastar para participar do processo eleitoral”.

De acordo com o calendário da Justiça Eleitoral, os candidatos que pretendem disputar as eleições de 2024 poderão apresentar ou participar de programas de rádio ou TV somente até o dia 30 de junho. Como o programa de Felipe Del Massa é de segunda a sexta-feira, o vídeo do suposto ‘casal de celebridades assisenses’ deverá ser exibido em suas redes sociais durante o programa ‘Plantão de Notícias’ da sexta-feira, dia 28 de junho.

“Eu tenho essas imagens de pessoas famosas na cidade. Todo mundo sabe que as imagens são comprometedoras. As imagens são de duas pessoas muito famosas na cidade, mas quando divulgar as imagens, eu sei que isso dará muito problemas para mim”, admitiu.

Segundo Del Massa, no dia que divulgar as imagens comprometedoras, ele pretende ouvir a opinião de várias autoridades. “Assim que eu divulgar essas imagens para a cidade inteira, eu vou telefonar para cada um dos secretários municipais, para cada um dos vereadores e para a primeira dama para ouvir a opinião deles”, prometeu.

Sobre as ameaças que afirma estar sofrendo, Felipe Del Massa afirmou: “O bicho está pegando. Estou sendo muito ameaçado e já mandaram recado que logo eu receberei um ‘susto’, mas eu já registrei um Boletim de Ocorrência”, garantiu.

Felipe Del Massa na Rádio Cultura