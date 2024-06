A158 – Começa o velório do ferroviário Roberto Cavani

Teve início por volta das 21h30 desta quarta-feira, dia 12 de junho, o velório do ferroviário aposentado Roberto Cavani (foto abaixo), de 75 anos, que morreu no Hospital do Câncer de Barretos, onde realizava tratamento.

Tradicional morador da vila Orestes, Roberto Cavani se aposentou como maquinista da FEPASA, antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Ele deixa a esposa Darci, os filhos Roberto e Ricardo, noras e quatro netos.

DESPEDIDA – O velório acontece na sala 1 do centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

O sepultamento foi marcado para às 16 horas desta quinta-feira, dia 13, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!