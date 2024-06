A152 – VOCEM sub20 cede empate em Tupã e se despede sexta-feira, no Tonicão

Com dois gols do atacante Daniel, o VOCEM chegou a abrir 2 a 0 no placar contra o Tupã, em jogo disputado no estádio Alonso Carvalho Braga. No entanto, o ‘Esquadrão da Fé’ acabou cedendo o empate na segunda etapa.

A partida realizada na tarde de sexta-feira, dia 7 de junho, terminou em 2 a 2, e foi válida pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da categoria Sub-20.

Com o resultado, o VOCEM chegou a 4 pontos e manteve a penúltima colocação do grupo 2, à frente apenas do Tupã, que foi a 2 pontos e continua na lanterninha.

O Grêmio Novorizontino lidera o grupo, com 25 pontos.

Grêmio Prudente, com 19, e Marília, com 16, brigam pela vice-liderança, enquanto o Presidente Prudente, com 14 pontos, só cumpre tabela, assim como VOCEM e Tupã.

Na última rodada, sexta-feira, dia 14, o Novorizontino recebe o Marília, o Tupã vai a Presidente Prudente enfrentar o Grêmio, enquanto o VOCEM se despede no estádio Tonicão, às 15 horas, contra o Presidente Prudente.

Se classificam para a segunda fase, os dois primeiros colocados de cada grupo e os seis melhores terceiros posicionados das 13 chaves.

TIME – Em Tupã, na sexta-feira, o VOCEM entrou em campo com: Guilherme; João ‘Correria’, Edu, Andrey Victor e Gui; Thiago, Giovanni e Pedro; Nogueira, Daniel e Alexandre. No transcorrer da partida, o técnico Ricardo Martins colocou em campo: Chaves, Paulo, Marcelo, Samuel e Lucas.

O zagueiro Andrey Victor e o massagista Rigues foram advertidos com cartão amarelo.

Zagueiro Andrey Victor, do VOCEM Imagem: Paulo H. Dias