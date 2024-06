A161 – VOCEM se despede com empate no Paulista sub-20

Foi uma despedida honrosa do VOCEM no Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Na tarde desta sexta-feira, dia 14 de junho, no estádio Tonicão, o time de Assis perdia do Presidente Prudente por 2 a 0, mas conseguiu reagir no segundo tempo e chegar ao empate, com gols de Giovani Nogueira e Pompeu.

O VOCEM, do técnico Ricardo Martins, entrou em campo com: Luis Otávio; João ‘Correria’, Eduardo, Guilherme e Alexandre; Thiago, Giovani e Pedro; Lucas, Daniel e Pompeu. No transcorrer da partida, entraram: Samuel Cabeça, Giovani Nogueira, Ruan, Marcelo e Belo.

Com o resultado, o VOCEM encerra sua participação no Campeonato Paulista sub-20 de 2024 na quinta colocação do grupo 2, com 5 pontos somados. O time teve uma vitória, dois empates e sofreu sete derrotas. Nos 10 jogos disputados, o VOCEM marcou 10 gols e sofreu 23.

Grêmio Novorizontino, líder do grupo, e Grêmio Prudente, segundo colocado, avançam na competição.

Lucas, do VOCEM, em atuação contra o Presidente Prudente

Imagem: Paulo H. Dias