B171 – Três sepultamentos em Assis neste dia 7 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 7 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Ana Figueiredo de Castro, de 90 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento de Marcos Alexandre Rodrigues da Silva, o ‘Marcão‘, (foto abaixo) de 52 anos, dono de um bar na avenida Siqueira Campos, em frente à igreja da vila Operária. O velório acontece na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
Logo depois, às 14 horas, será sepultada a senhora Rosalina Oléia Leone, de 90 anos, que está sendo velada na sala 5 do centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30.
REGIÃO – Em Maracaí, será sepultado Ailton Vilas Boas da Silva, de 60 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!