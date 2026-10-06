B170 – FPF muda formato de disputa da A4, que o VOCEM disputará

Mudança na fórmula de disputa do Campeonato Paulista da Série A4 2027, que o VOCEM de Assis disputará ao lado de outros 15 clubes.

Em reunião realizada nesta terça-feira, dia 6 de outubro, a Federação Paulista de Futebol anunciou que, diferente dos anos anteriores, a competição de 2027 será regionalizada e os 16 clubes serão divididos em dois grupos.

A diretoria do VOCEM era favorável ao formato antigo, onde os 16 clubes se enfrentavam em turno único e apenas os oito melhores classificados avançavam à segunda fase.

Também foi confirmado que cada clube poderá utilizar até cinco atletas acima dos 23 anos.

Com a regionalização definida pela Federação Paulista de Futebol, o VOCEM de Assis foi incluído no Grupo 1, em tese mais difícil, ao lado de: América de São José do Rio Preto (vice-campeão da Série B em 2026), Barretos, Comercial de Ribeirão Preto, Grêmio São-Carlense, Lemense, Tanabi e Taquaritinga.

No Grupo 2 estarão: Colorado de Caieiras, Desportivo Brasil de Porto Feliz, Ecus Suzano, Jabaquara de Santos, Jacareí, Independente de Limeira (Campeão da Série B em 2026), São Caetano e União Suzano. A Federação Paulista já anunciou que o campeonato de 2027 terá início no dia 14 de fevereiro e previsão de término em 23 de maio. Pela novo formato da disputa, as equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta dentro dos grupos, classificando os quatro melhores. Os últimos colocados de cada grupo serão rebaixados para a Série B em 2028. Nas quartas de final, o líder de uma chave enfrentará o quarto colocado da outra e assim por diante. Os confrontos das semifinais serão decididos de acordo com as campanhas nas somatórias das fases, bem como o mando da decisão do título. Em caso de empate no placar agregado dos confrontos eliminatórios, prevalecerá a melhor campanha.

Reunião aconteceu na sede da Federação Paulista de Futebol

Divulgação: Federação Paulista de Futebol