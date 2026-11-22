Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 22 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Aparecida do Carmo Botelho, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Walter de Castro Palma, que está sendo velado no Centro Funerário Athia, que funciona na avenida Dom Antônio, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
O ex-sócio proprietário do Porão Disco Club, Wilson Roberto Batistela (foto abaixo), de 77 anos, está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Dom Antônio, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!