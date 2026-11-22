B230 – Tatuí faz 2 a 0 no Basquete Assis, que tenta evitar ‘volta olímpica’ no Jairão neste domingo

Mesmo jogando fora de seus domínios, no ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’, o Clube de Campo de Tatuí venceu Assis no segundo confronto da série melhor de 5 da final da Campeonato Paulista de Basquete da 1ª Divisão.

O jogo, disputado no início da noite deste sábado, dia 21 de novembro, terminou com o placar de 62 a 54.

Se vencer a terceira partida neste domingo, dia 22, também no ginásio de esportes Jairão, o Clube de Campo de Tatuí ficará com o título e terá direito à tradicional ‘volta olímpica’ na quadra.

A missão dos comandados do técnico César Fabretti é impedir a terceira vitória, evitar a volta olímpica em sua casa e adiar a decisão para Tatuí, onde estão programados os jogos 4 e 5 da série, com datas marcadas para 24 e 25 de novembro, às 19 horas, no ginásio de esportes Manoel Soares.