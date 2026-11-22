Saiu a primeira vitória do Clube Atlético Assisense na sua turnê internacional de seis jogos na Itália.
Após uma derrota por 5 a 1 na estreia (contra Treviso) e empate em 4 a 4 (contra o Venezia), os comandados do técnico Vitalino Nardi ‘Vitão’ venceram o Padova, na tarde deste sábado, dia 21 de novembro.
]Assisense e Padova se enfrentaram neste sábado, em Pádua
Imagem – Paulo Henrique Dias
Segundo o fotográfo Paulo Henrique Dias, que acompanha a delegação assisense, “num jogo movimentado e muito disputado fisicamente, o Assisense saiu perdendo, mas empatou na boa jogada de Nando, que deu um passe açucarado, no meio da zaga, para o atacante Isaac Zalen, que só tirou do goleiro para balançar a rede e equilibrar o placar no primeiro tempo”: 1 a 1.
Após o intervalo, logo nos primeiros minutos, “em nova assistência, Nando lançou o lateral Kaike, que finalizou forte, de dentro da área, sem chances para o goleiro, e virou o placar em 2 a 1”, contou Dias.
O terceiro gol saiu em cobrança de falta, aos 35 minutos. “Na entrada da grande aérea, o atacante João Paulo bateu forte. A bola bateu na trave e sobrou para o atacante Fabryzio, que só empurrou para fechar o placar”, informou Paulo Dias.
Imagem: Paulo H. Dias