Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 21 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
A senhora Maria Alves Bueno, de 90 anos, será sepultada às 10 horas. O velório acontece no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30.
No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Lúcia Martins Bueno, de 80 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Maria Azevedo de Lima.
Ainda não foram definidos o local do velório e horário do sepultamento de Maria E. Silva.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!