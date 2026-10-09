B172 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 9 de outubro

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 9 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Nair Lopes Moreira, de 85 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento acontecerá às 10h30.

No período da tarde, às 15h30, será sepultada a senhora Maria do Carmo Reis (foto abaixo), de 76 anos, que está sendo velada na sala 6 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria de Lourdes Felipe Pádua, de 68 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Também às 16 horas será sepultada a senhora Mercedes Quinteiro de Souza, de 88 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

O corpo da senhora Marilde Pareschi, de 75 anos, que morreu em São Paulo, será transladado para Assis, mas ainda não foram definidos o local do velório e horário do sepultamento, que deverá acontecer neste sábado, dia 10.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!