B169 – V.O. em luto – Morre Marcão, dono de bar em frente à igreja.

Mais uma dia de tristeza na vila Operária.

Em especial aos frequentadores da praça São José Operário, que também eram clientes do bar do Marcão.

Na tarde desta terça-feira, dia 6 de outubro, a família de Marcos Alexandre Rodrigues da Silva, o ‘Marcão’, de 52 anos, foi informada pela equipe médica do Hospital Regional de Assis, que ele não resistiu às complicações de uma cirurgia sofrida duas semanas atrás e a problemas renais.

Apesar de todo o esforço médico e das correntes de orações de familiares, que se espalharam entre os amigos, ele não resistiu.

Marcão deixa a esposa Selma e os filhos Pedro, Maria Júlia e João, além de netos.

DESPEDIDA – O velório de Marcos Alexandre, o Marcão, deverá ter início às 23 horas na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!