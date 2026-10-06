B168 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 6 de outubro

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 6 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da manhã.

O senhor Antônio Carlos da Silva, de 66 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, será sepultado às 10h30.

Logo depois, às 11 horas, haverá o sepultamento do policial militar aposentado Edison Aparecido Berno, de 65 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!