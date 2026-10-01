B167 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 1º de outubro

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 1º de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da tarde, às 11 horas, será sepultada a senhora Terezinha do Vale Figueiredo, de 89 anos, que está sendo velada na sala 6 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento de Pedro de Jesus Rodrigues, de 57 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

Logo depois, às 15h30, será sepultado o senhor Antônio Aparecido Gomes da Silva, de 67 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada Andréa Lima Fernandes (foto abaixo), de 36 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!