B091 – Jogo de Damas garante ouro e prata para Assis nos JOMI

A modalidade jogo de Damas garantiu uma medalha de ouro no masculino e uma de prata no feminino para a delegação de Assis que participou dos Jogos da Melhor Idade.

A competição, realizada em Assis no período de 26 de junho a 1º de julho, em várias praças esportivas, reuniu centenas de atletas de inúmeras cidades da 7ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.

No masculino, Aroldo Soares sagrou-se campeão, garantindo medalha de ouro. Com mais esse título, Soares tornou-se tetracampeão, ao conquistar a quarta medalha de ouro consecutiva nesta competição. Ele subiu no mais alto lugar do pódio em Presidente Prudente (2023), Ourinhos(2024), Tupã(2025) e em Assis (2026).

No feminino, a professora Marleni Ribeiro ficou com a medalha de prata.

Juntos (foto abaixo), eles ajudaram a garantir o título de bi-campeã para a delegação de Assis.

O técnico da modalidade de Damas de Assis, Nadim Naufal, comemorou o resultado e disse que a equipe assisense estará representando a cidade nos Jogos Regionais de Tupã. “Estamos em forte treinamento na busca de novas medalhas”, garantiu.

Marleni e Aroldo, damistas de Assis, garantiram medalhas nos JOMI