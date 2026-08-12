B122 – Um sepultamento em Assis neste dia 12 de agosto

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 12 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada Ana Cláudia Vilela (foto abaixo), de 48 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
MATO GROSSO – Na cidade de Nobres, no estado do Mato Grosso, será velado e sepultado o assisense Marcos José Gonçalves Duarte (foto abaixo), de 61 anos. De família tradicional da vila Prudenciana, em Assis, ele era filho do conhecido ‘Neca Leiteiro’ e trabalhou como açougueiro na cidade, antes de se transferir para o Mato Grosso, onde constituiu família.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!