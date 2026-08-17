B125 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 17 de agosto

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 17 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da manhã.

O advogado José Benedito Chiqueto (foto abaixo), de 69 anos, está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento acontecerá às 10h30.

Logo depois, às 11 horas, será sepultado o serralheiro e comerciante José Benedito de Oliveira, conhecido pelo apelido de ‘Dito Babaca‘ (foto abaixo), de 73 anos, que está sendo velado na sala 6 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!