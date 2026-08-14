B124 – Três sepultamentos em Assis neste dia 14 de agosto

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 14 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado o senhor Álvaro José da Silva, de 67 anos.

A senhora Rosa Nunes Padilha, de 74 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, será sepultada às 10 horas.

Logo depois, às 10h30, haverá o sepultamento do bebê Raul Araújo Munhoz, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Dirce Dias Maroubo, de 87 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!