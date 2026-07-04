B090 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 4 de julho

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 4 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

Às 10h30, será sepultado o senhor Celso Francisco de Lima.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria José Lins Costa (foto abaixo), de 89 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!