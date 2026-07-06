B092 – Um sepultamento em Assis neste dia 6 de julho

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 6 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Aparecido Crepaldi.

Ainda não foi divulgado o local do velório e horário do sepultamento da auxiliar administrativa Renata Barreto Bastos, de 37 anos, que morreu após permanecer quase três meses internada no Hospital Regional de Assis com problemas renais.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Maria Celestre Duarte Rufino, de 77 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!