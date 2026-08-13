B123 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 13 de agosto

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 13 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Alberto Leandro (foto abaixo), de 99 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Nilson Napoli, de 68 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!