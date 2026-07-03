B089 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 3 de julho

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 3 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Waldemar Fernandes será sepultado às 15h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do professor aposentado de Educação Física Antônio Gonçalves Sant’ana Júnior (foto abaixo), conhecido por ‘Bigode’, de 77 anos, que morreu em Joinville-SC. O corpo está sendo velado na Igreja Presbiteriana Independente, na avenida Nove de Julho, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – Em Tarumã, foi sepultada a senhora Diva Maria Dias Modro, de 79 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!