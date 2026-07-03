B088 – Bigode será sepultado nesta sexta-feira

Será sepultado no final da tarde desta sexta-feira, dia 3 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, o professor de Educação Física e ex-jogador de futebol e futsal Antonio Gonçalves Sant’Ana Junior (foto abaixo), conhecido desda juventude pelo apelido de ‘Bigode’. Ele estava com 77 anos e morreu na noite de quarta-feira, dia 1º de julho, em Joinville, em Santa Catarina, onde residia com um dos filhos.

Transladado para a cidade de Assis, o corpo está sendo velado na Igreja Presbiteriana Independente, na avenida Nove de Julho, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Segundo familiares ouvidos pelo portal Assiscity, Bigode teria sofrido uma queda que resultou na fratura de costela. Durante o período de recuperação, ele teria contraído uma pneumonia e permaneceu internado por cerca de um mês. No entanto, não resistiu às complicações.

Professor de Educação Física, Bigode ministrou aulas na Escola Estadual Lucas Thomas Menk nas décadas de 80 e 1990. Montou várias equipes de futebol de salão (foto abaixo), tendo conquistado títulos escolares na região e interior do Estado de São Paulo.