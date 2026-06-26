B083 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 26 de junho

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 26 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Todos no período da tarde.
Às 15 horas, será sepultado o senhor José Mazetti, de 73 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30.
Logo depois, às 15h30, haverá o sepultamento da senhora Alzira Bottari, que está sendo velada na cidade de Ourinhos e o corpo será transladado para Assis.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Gilmar Batista Soares, de 60 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
No mesmo horário, 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Iracy de Souza Moret da Cruz, de 67 anos, que está sendo velada na igreja Casa de Oração, na avenida Dom Antônio, 274, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – O senhor José Patrício Mariano, de 88 anos, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, em Assis, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas para a cidade de Florínea, onde haverá o sepultamento.
No distrito de Anhumas, em Maracaí, está sendo velado o senhor João Silvino de Oliveira, de 97 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!