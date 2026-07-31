B117 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 31 de julho

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 31 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 9 horas, será sepultado o senhor Tércio Alves dos Santos, (foto abaixo), de 72 anos.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento do bebê Théo de Oliveira Siqueira, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

REGIÃO – Em Platina, será sepultada a senhora Maria Guilhermina da Costa, de 87 anos.

Na cidade de Tarumã, haverá o sepultamento da senhora Ana S. do Nascimento (foto abaixo), de 78 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!