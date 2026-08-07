B119 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 7 de agosto

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 7 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultado o senhor Antônio Carlos Garcia, de 75 anos.

Às 9h30, houve o sepultamento do senhor José Severino Figueiredo.

No período da tarde, às 15h30, será sepultado o senhor Agripino José do Nascimento, de 87 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento do servidor municipal aposentado Antônio Margonar, o ‘Toninho‘, (foto abaixo) de 72 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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