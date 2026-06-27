B084 – Três sepultamentos em Assis neste dia 27 de junho

Há três sepultamentos programados para este sábado, dia 27 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Todos no período da tarde.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Maria Gomes de Moraes, de 87 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Logo depois, às 14 horas, haverá o sepultamento da pastora Neide Aparecida Nascimento de Souza (foto abaixo), de 76 anos, que está sendo velada na igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Senhorinha de Souza, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Neide Nascimento era escrivã de polícia aposentada e pastora da igreja do Evangelho Quadrangular. Segundo familiares, ela faleceu devido a complicações de um câncer. Era viúva, não tinha filhos e deixa a mãe e dois irmãos.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Valdenircio Ferreira (foto abaixo), de 59 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – O senhor Cláudio Pedroni, de 71 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, em Assis, mas o sepultamento acontecerá em Cândido Mota.

Também em Cândido Mota, será sepultada a senhora Zulmira Merci de Oliveira, de 95 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!