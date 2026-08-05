B118 – Três sepultamentos em Assis neste dia 5 de agosto

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 5 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado o senhor João Aguiar Vieira, de 79 anos, que está sendo velado na sala 6 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

Logo depois, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Geni Mota Terzi, de 83 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Leonildes Reia Fernandes, de 75 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – A senhora Diva Dulce Bozza, de 74 anos, será sepultada em Pedrinhas Paulista.

Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Antônio Rozimbo Domingos, de 69 anos.

Na cidade de Tarumã, às 16 horas, será sepultada a senhora Zilda Barbosa Quintino, de 67 anos.

DIA 4 – Nesta terça-feira, dia 4 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, houve o sepultamento da senhora Euridice Ribeiro Martins, de 95 anos.

Também foi sepultada a senhora Eloiza Regina Peixoto, de 61 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos.