B120 – Um sepultamento em Assis neste dia 10 de agosto

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 10 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor José Aparecido de Camargo.
REGIÃO -Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Maria Alves Lemes, de 72 anos.
DIA 9 – Neste domingo, Dia dos Pais, 9 de agosto, houve três sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Todos no período da tarde.
Às 15 horas, foi sepultada a senhora Rosa Leite.
Logo depois, às 15h30, houve o sepultamento da senhora Ednalva da Silva Pereira.
No final da tarde, às 16 horas, foi sepultada a senhora Maria Angélica da Silva.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!