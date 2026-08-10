B120 – Um sepultamento em Assis neste dia 10 de agosto

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 10 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor José Aparecido de Camargo.

REGIÃO -Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Maria Alves Lemes, de 72 anos.

DIA 9 – Neste domingo, Dia dos Pais, 9 de agosto, houve três sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Todos no período da tarde.

Às 15 horas, foi sepultada a senhora Rosa Leite.

Logo depois, às 15h30, houve o sepultamento da senhora Ednalva da Silva Pereira.

No final da tarde, às 16 horas, foi sepultada a senhora Maria Angélica da Silva.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!