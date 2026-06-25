B082 – Cine FEMA-Piracaia exibirá filme sobre vida de catadores de recicláveis

Acontece nesta sexta-feira, dia 26 de junho, a partir das 19 horas, uma sessão especial e gratuita no Cine Municipal FEMA-Piracaia do longa-metragem A Melhor Mãe do Mundo, da renomada cineasta Anna Muylaert.

Com entrada gratuita à toda população, a exibição integra as celebrações do Dia Municipal de Valorização das Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis de Assis.

A iniciativa reúne cinema, meio ambiente e cidadania, numa noite dedicada a homenagear quem está na linha de frente da reciclagem e sustentabilidade urbana.

FILME – A Melhor Mãe do Mundo acompanha Gal (Shirley Cruz), uma catadora de recicláveis que decide fugir dos abusos do marido Leandro (Seu Jorge) após tentar denunciá-lo e ser ignorada pela polícia. Focada em proteger seus filhos, ela abandona a casa, coloca suas duas crianças pequenas na carroça e as leva numa jornada pela cidade de São Paulo — transformando a fuga em uma aventura para preservar a inocência e a esperança dos filhos.

Dirigido por Anna Muylaert (conhecida por Que Horas Ela Volta?), o filme estreou mundialmente na 75ª edição do Festival de Berlim e conquistou reconhecimento internacional ao ser premiado em dois festivais na França — La Fiesta Del Cine, em Nice, e CinéLatino Toulouse —, onde foi escolhido como melhor filme pelo voto popular em ambas as ocasiões. O longa chegou à Netflix em novembro de 2025 e se tornou um dos filmes brasileiros mais celebrados do ano. A classificação é de 14 anos.

DATA – Celebrado em 7 de junho, o Dia Municipal de Valorização das Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis de Assis foi instituído em homenagem a Luiz Dionízio dos Santos Netto, ativista da catação, meio ambiente e direitos humanos, com atuação na gestão de comunidades nacionais de catadoras e catadores, transformando demandas sociais em programas e intervenções concretas na vida e trabalho. Luiz, o Luizinho, foi morador de Assis, amigo, filho, irmão, neto, companheiro, ativista, gestor de políticas públicas, que sempre voltava para a cidade para compartilhar os aprendizados que teve ao longo da sua jornada. A data reafirma o compromisso da cidade com esses trabalhadores essenciais, responsáveis por coletar, separar e encaminhar à reciclagem os materiais que, de outra forma, iriam parar em aterros e lixões. Além disso, reconhece a categoria como trabalhadores e agentes ambientais, sendo uma conquista coletiva que abre espaço de debate, escuta e proposição para ampliar a valorização da catação.

Em Assis, temos uma trajetória potente de cooperativismo na cadeia da reciclagem, com a Coocassis, com 19 anos de atuação, trazendo trabalho e renda para 115 famílias, e mais recentemente, a Coocar, que chega para contribuir nesta missão com muita disposição. Assis é referência em cooperativismo e com o aumento da população e da área da cidade, é mais que necessário a ampliação da atuação de cooperativas de reciclagem alinhadas com a valorização dos profissionais da catação e com a destinação correta dos resíduos. Este não é só um trabalho das cooperativas: elas estão garantindo um direito (da coleta seletiva) e de uma cidade mais limpa para toda a população. A exibição também traz a importância da sensibilização das cidadãs e cidadãos na destinação e separação dos resíduos. As cooperativas e os profissionais da catação são agentes ambientais que também promovem a educação ambiental a partir da coletiva seletiva.

A sessão especial do dia 26 de junho é uma extensão dessas comemorações — uma forma de levar ao espaço público, por meio da arte, o reconhecimento que as catadoras e catadores merecem.

Toda a população está convidada! Venha prestigiar a relação entre meio ambiente, catação e cultura. Se você conhece uma catadora ou um catador, convide para a sessão. Esse é um espaço da população! Salve as catadoras e catadores de materiais recicláveis — nossos agentes ambientais!

A exibição tem o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Cultura, Cine Piracaia, Polo Audiovisual do Velho Oeste, família do Luizinho, Mambê Filmes, Riscado Brito, Pimp My Carroça e Cataki. O filme foi cedido gratuitamente pela distribuidora +Galeria.

SERVIÇO

🎬 Filme: A Melhor Mãe do Mundo (2025)

📅 Data: 26 de junho de 2026

🕕 Horário: 19h

📍 Local: Cine FEMA-Piracaia — Rua Brasil, 15, Centro, Assis/SP

🎟️ Entrada: Gratuita

Assessoria de Comunicação