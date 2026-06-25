B081 – Sepultamentos em Assis neste dia 25 de junho

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 25 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Pedro Ribeiro de Lucena, de 60 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Laércio Bianchini, de 79 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!