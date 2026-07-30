B116 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 30 de julho

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 30 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 9h30, será sepultado o senhor Antônio Teixeira, de 55 anos.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Joaquim Bernardes da Silva Dias, de 89 anos, que está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Antônio Gonçalves, de 67 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

A senhora Maria José Pinto, de 86 anos, está sendo velada na Catedral, e o sepultamento acontecerá no período da tarde, em horário a ser definido.

DIA 31 – Já está programado para a a sexta-feira, dia 31 de julho, o sepultamento do senhor Tércio Alves dos Santos, mas ainda não foi divulgado o local do velório.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!