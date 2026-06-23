B077 – Clube São Paulo elege nova diretoria

Aconteceram neste domingo, dia 21 de junho, das 9 às 17 horas, as eleições internas do Clube São Paulo de Assis.

A chapa denominada ‘Renovação e Transparência’ foi eleita e assumirá o mandato para o triênio de 2026 a 2029.

Foram eleitos na Diretoria Executiva: Presidente: Luis Antônio Marques, Vice-Presidente: Carlos Roberto Alves de Morais, Secretário: Higor Ferreira Martins, 1º Tesoureiro: Danilo Vaz Rezende, 2º Tesoureiro: Alex Domiciano, Diretor do Departamento Social: Odair Martins de Oliveira Filho, Diretor do Departamento de Esporte: Marcos Silveira e Diretor de Patrimônio: Cristiano Del Bem.

Também foi eleito o novo Conselho de Administração, formado por: Presidente: Ronaldo Rodrigues da Silva, Vice-Presidente: Marcelo Alves de Lima, Secretário: Osmar Fernandes, Conselheiros Efetivos: Eliseu Leite de Almeida, Jonas Campos de Lima, Leandro Carlos Ferreira, Luis David Barbosa, Marcelo Ismael, Mauro Sergio Zanotti, Rogério Vandré Souza dos Santos e Valdemir Camilo Lacerda Júnior.

Foram escolhidos os conselheiro suplentes: César Rodrigo Albino, Joaquim Roberto Ribeiro Victor, Rafael Neris Santana Nunes e Thiago Azevedo de Freitas.

Inicialmente, a posse dos novos dirigentes está marcada para o dia 1º de julho.

Luis Marques (à esquerda) sucederá Marcos Silveira na presidência da Diretoria Executiva do Clube São Paulo