B076 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 23 de junho

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 23 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria do Carmo dos Santos, de 57 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

A senhora Vanda Poncheli Ribeiro está sendo velada no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 13 horas, será sepultado o senhor Adelino Matheussi (foto abaixo), de 88 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!