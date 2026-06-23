B078 – Projeto de Educação em Direitos chega em Assis

O projeto Rualogia é uma formação sócio-política gratuita destinada às pessoas em situação de rua, servidores públicos e interessados em geral, além de participantes de fóruns, conselhos de controle social, estudantes, lideranças comunitárias e pessoas da sociedade civil. Por meio do ciclo formativo do projeto, serão realizadas diversas oficinas no Ponto de Cultura Galpão Cultural, localizado na Travessa Sorocabana nº 40.

A proposta faz parte de uma articulação do Fórum Pop Rua de Assis com a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Colaboratório Nacional Pop Rua e Movimento Nacional da População em Situação de Rua – MNPR, que busca refletir sobre o aumento e busca encontrar caminhos para o enfrentamento das condições que perpetuam as vulnerabilidades dessa parcela da população.

Os temas das oficinas serão mediados pelo agente de Defensoria e psicólogo Paulo Roberto Silveira Bueno Filho e terão como expositores a Dra. Amanda Pilon Barsoumian, coordenadora auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Prof. Dr. Paulo Vitor Palma Navasconi, professor do curso de Psicologia da Unesp, Marcela Gomes Bezerra, militante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e colaboradora do Colaboratório Nacional Pop Rua, Meyre Silva, militante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e colaboradora do Colaboratório Nacional Pop Rua, e Priscylla de Almeira, psicóloga antimanicomial e apoiadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua.

Segundo os organizadores a formação será importante para fortalecer a democratização do acesso à formação e informação em direitos humanos, possibilitando o protagonismo dos participantes na reivindicação de seus direitos sociais, para a busca de uma sociedade mais justa e solidária.

Para participar é preciso se inscrever pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/T0EWGJpzMN até às 16h do dia 23 de junho de 2026.