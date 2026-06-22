B075 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 22 de junho

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 22 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Geni Timóteo Duarte, de 87 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No mesmo horário, haverá o sepultamento do senhor José Roberto Bombonatti, de 83 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Maria Nazaré de Jesus Silva, de 94 anos, que está sendo velada no próprio cemitério.

O senhor Benedito Laurindo de Silva, de 80 anos, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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