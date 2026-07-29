B115 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 29 de julho

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 29 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 9 horas, foi sepultada a senhora Fátima Aparecida dos Santos, de 66 anos.

Logo depois, às 9h30, houve o sepultamento do senhor José Pereira dos Santos, de 100 anos.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhor Conceição Colaço Vieira, de 61 anos. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da servidora municipal aposentada Darci de Oliveira Silva, de 86 anos, tradicional moradora da vila Xavier, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!