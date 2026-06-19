B074 – Um sepultamento em Assis neste dia 19 de junho

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 19 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado o senhor Antônio Moreira, de 81 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

José Carlos Lauer, de 77 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. Às 12 horas, o corpo será levado para Piracicaba, onde ocorrerá a cerimônia de cremação.

REGIÃO – Em Cândido Mota, foi sepultado o senhor José Valdir Pires, de 73 anos.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, haverá o sepultamento do senhor Edson Ananias Pereira, de 66 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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