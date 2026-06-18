B073 – Biblioteca Comunitária lança edital para incentivar leitura

A Biblioteca Comunitária do Galpão Cultural lança o 6º edital de Ocupação com o objetivo de selecionar propostas de diferentes linguagens artístico-culturais que incentivem a leitura e ampliem a formação de públicos.

As ações poderão ser desenvolvidas por pessoas ou coletivos e contemplam atividades como oficinas, mediação de leitura, contação de histórias, apresentações musicais, clubes de leitura, rodas de conversa, teatro e outras práticas.

As inscrições começaram no dia 16 de junho e seguem até 16 de julho, mediante preenchimento do seguinte formulário: https://forms.gle/tCcBEmShkwkZLCU78

Serão selecionadas 15 propostas, a serem realizadas entre agosto e outubro, com apresentação dos resultados durante a 6ª Feira Literária de Assis – FLiA, que ocorrerá de 13 a 15 de novembro de 2026 e cada proposta contemplada receberá uma premiação em dinheiro no valor de R$ 900,00.

A Biblioteca Comunitária do Galpão Cultural é um Ponto de Leitura reconhecido pelo Ministério da Cultura, que desenvolve ações de mediação de leitura, criação literária e ampliação do acesso ao livro nos territórios, construindo coletivamente, valorizando e fomentando a diversidade de saberes, práticas e vivências.

Este edital de Ocupação da Biblioteca Comunitária do Galpão Cultural é parte do Projeto 6ª Feira Literária de Assis FLiA Leitura de Mundo, Termo de Execução Cultural nº 0079/2026, aprovado no âmbito do Edital Fomento CultSP – ProAC Nº 09/2025 – 09/2025 – Economia Criativa: Fomento a Mostras, Festivais e Eventos

Serviço:

6º Edital de Ocupação da Biblioteca Comunitária do Galpão Cultural

Período de inscrição das propostas: 16 de junho a 16 de julho

Link para inscrição: https://forms.gle/tCcBEmShkwkZLCU78

Mais informações: Instagram @biblioteca.galpao ou pelo e-mail: [email protected].