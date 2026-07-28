B114 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 28 de julho

Há quatro sepultamentos programados para esta terças-feira, dia 28 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Claudeci de Camargo Mathias, que está sendo velado no próprio cemitério.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do senhor Durvalino Gomes, que estrá sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado Luis Fernando dos Santos, de 44 anos, que foi morto a tiros na rua Elias Machado de Pádua, no Jardim Paraná, na tarde desta segunda-feira. O velório acontece na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento do jovem Gustavo Freitas, de 23 anos, vítima de acidente de trânsito com sua motocicleta. O corpo está sendo velado no Complexo Prudenciana.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!