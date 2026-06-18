B072 – Três sepultamentos em Assis neste dia 18 de junho

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 18 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Os três no período da tarde.
Às 13h30, será sepultada a senhora Neyde Barbosa da Silva, de 90 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.
Logo depois, às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Carmina Sobreira Leite, de 94 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30.
O senhor Cícero Alves de Souza, de 68 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, às 17 horas, será sepultado o senhor Antônio Doná, de 84 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!