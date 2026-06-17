B071 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 17 de junho

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 17 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Antônia Maria Boniotti, de 68 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Oscarlina Silva Rodrigues, de 95 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!