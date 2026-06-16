B070 – Basquete Assis perde por 1 ponto e dá adeus à Copa São Paulo

As milhares de pessoas que compareceram ao ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’, na noite desta segunda-feira, dia 15 de junho, para torcer pelo Basquete Assis, saíram frustradas.
Apesar de o time comandado por César Fabretti ter dominado grande parte do jogo, quando o argentino Joaquin Neto deixou a quadra, nos minutos finais por ter acumulado cinco faltas, o cenário mudou e Tatuí virou o placar, fechando a série melhor de três das semifinais da Copa São Paulo por 84 a 83, com parciais de 28 a 16 (Assis), 21 a 17 (Tatuí), 27 a 23 (Assis) e 24 a 11 (Tatuí).
Marcaram por Assis: Ny’Gel (7), Jonathan (20), Eduardo (6), Joaquin (10), Gabriel (11), Pedro (3), Gustavo (26). O cestinha da partida foi Robson, do Clube de Campo, com 32 pontos, sendo seis arremessos certeiros da linha de três.
No primeiro confronto, em Tatuí, no dia 11 de junho, o time da casa, Clube de Campo, venceu o Basquete Assis por um ponto de diferença: 73 a 72.
No segundo embate, domingo, dia 14, no Jairão completamente lotado, o Basquete Assis empatou a série ao vencer por 85 a 79.
Com 2 a 1 na série melhor de três, o Clube de Campo de Tatuí garante a vaga para decidir o título da Copa São Paulo contra o vencedor do duelo entre Corinthians e Liga Sorocabana, que está 1 a 1.
No primeiro confronto em Sorocaba, dua 12 de junho, o Corinthians venceu por 85 a 84.
Nesta segunda-feira, em São Paulo, a Liga Sorocabana deu o troco e venceu por 89 a 87.
A decisão da série melhor de três acontece nesta terça-feira, dia 16, no ginásio do Parque São Jorge, em São Paulo.
Público lotou o Jairão nesta segunda-feira
Imagem: Luciano Toni