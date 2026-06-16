B069 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 16 de junho

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 16 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Josué Cláudio dos Santos Oliveira (foto abaixo), de 59 anos, que está sendo velado no Igreja Presbiteriana Independente, na avenida 9 de julho, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Silvano Jacinto de Souza, de 82 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

DIA 17 – Já está programado para a quarta-feira, dia 17 de junho, o sepultamento da senhora Antônia Maria Boniotti.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!