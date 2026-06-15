B068 – Um sepultamento em Assis neste dia 15 de junho

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 15 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O senhor Albertino Domingues, de 82 anos, está sendo velado na Igreja Presbiteriana Renovada Central, na Travessa Mauá, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas, O sepultamento acontecerá às 14h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, às 11 horas, será sepultado o senhor Antônio Ângelo Borges (foto abaixo), de 80 anos.
Na vizinha cidade de Tarumã, também às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor José Lameu de Castro, de 77 anos.
DOMINGO – No domingo, dia 14 de junho, houve três sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O senhorJosé Onofre Coelho foi sepultado às 15 horas.
A senhora Francisca Aparecida Bérgamo foi sepultada às 16 horas.
Logo depois, às 16h30, houve o sepultamento do banespiano aposentado Admar Arantes.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!