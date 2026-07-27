B113 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 27 de julho

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 27 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Beatriz de Moura Rosseti, de 91 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Esperança Francisco de Oliveira, de 88 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

FINAL DE SEMANA – No sábado, dia 25 de julho, às 14 horas, foi sepultado o senhor Antônio Pedroso, de 76 anos.

No domingo, dia 26 de julho, às 16 horas, houve o sepultamento da senhora Odette Braz da Silva.

REGIÃO – Em Cândido Mota, no sábado, dia 25 de julho, foi sepultado o educador físico Alexandre Greijo, de 44 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!