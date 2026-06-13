B067 – De virada, VOCEM vence o clássico local pelo Paulista Sub-20

A segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria sub-20 foi marcada pelo clássico entre Atlético Assisense e VOCEM, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

A partida disputada na tarde desta sexta-feira, dia 12 de junho, terminou com a vitória dos marianinhos, de virada, por 2 a 1.

O ‘Falcão do Vale’ abriu o placar logo aos 3 minutos, com o zagueiro Ryan.

Aos 9 minutos, o VOCEM empatou, através do centroavante Miguel Gil.

A expulsão do meio-campista Matheus Emnauel, nos acréscimos do primeiro tempo, fez com que o Assisense disputasse os 45 minutos finais com 10 jogadores em campo.

“Após ser advertido anteriormente, por segurar seu adversário, ele atingiu com a sola da chuteira, as costas de seu adversário Matheus Gabriel Izidoro de maneira temerária, na disputa de bola. O jogador atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida“, relatou o árbitro João Augusto Mariano.

O VOCEM, do técnico Rondiney, soube aproveitar a vantagem numérica em campo e avançou suas linhas, criando várias chances de gols.

O time marianinho chegou a marcar o segundo gol de cabeça, após cruzamento da esquerda, mas o lance foi anulado por impedimento acusado pelo auxiliar Marcelo Zamian.

De tanto insistir no ataque, o VOCEM foi premiado com o gol da vitória aos 87 minutos, após marcação de pênalti.

O atacante Ruan cobrou no canto direito do goleiro Fábio Mariano, que chegou a tocar na bola.

A vitória colocou o VOCEM na terceira colocação do Grupo 1, na zona de classificação, atrás do Bandeirante de Birigui e da Esportiva Santacruzense.

O Assisense, com apenas um ponto conquistado, graças ao empate alcançado em Birigui, na primeira rodada, saiu da zona de classificação, e caiu para a quarta colocação.

Na terceira rodada, dia 29 de junho, o VOCEM folga na tabela, em razão da saída do Araçatuba.

Já o Atlético Assisense vai a Santa Cruz do Rio Pardo enfrentar a Esportiva Santacruzense.

FICHA TÉCNICA

O VOCEM (foto abaixo), do técnico Rondiney, venceu com: Murilo Maia; João Victor, Felipe Gomes, Renan Lopes e Felipe Aquino; Matheus Izidoro, Ricardo Santos e Luizinho Campos; Ruan Vinícius, Miguel Gil e Erick Reis. Entraram: Antônio Marcos, João Vinicyo, Natan Silva, Lourenço Pablo e Raul Lima.

O Atlético Assisense, do treinador Elton Bassi, perdeu com: Fábio Mariano; Daniel Silva, Felipe Augusto, Ryan Matheus e Guilherme Pilat; Bruno Vinício, Matheus Bragança e Leonardo de Souza; Giovane Fernandes, João Pedro e Jim. No transcorrer da partida, entraram: Deivison, Nicolas, Matheus Zorzo, Matheus de Oliveira e Carlos Henrique.

VOCEM venceu o Assisense no Tonicão por 2 a 1

Divulgação: Assessoria VOCEM